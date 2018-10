Dobbeltsiger for Herøy biljardklubb

Nyhende

På laurdagen var det første divisjon som spelte. Tommy Wolff frå Hyllestad var svolten på siger, men Jan Ove Kvalsund Hansen jakta også siger, og sørga for at gullet blei verande i Herøy. Jan Ove vann 7–5 etter ein spennande finalekamp, seier Even Eiken Pettersen i Herøy biljardklubb til Vestlandsnytt.

Høg prestasjon var det også på søndagen, då frå 2. divisjons spelarane våre. 3 av 4 semifinaleplassar bestod av HBK-spelarar, og i finalen blei det eit klubboppgjer. Det var Edvin Eri Pettersen mot Sindre Eide som spelte overraskande godt i helga. Etter ein veldig spennande finale enda det med ein 5–4 siger til Edvin, seier Pettersen.