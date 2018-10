Akseptabel rasfare i Torvik

Nyhende

Eitt slikt område er Ytre Leine. Der har byggeplanar, til grunneigarane si store undring, blitt stoppa på grunn av rasfare den seinare tida. Heller ikkje påbygging av eksisterande hus blir tillate i dette området.

Eiga skredvurdering

No har Kjartan Sundnes fått laga si eiga skredvurdering for eigedomen sin i Torvik, der han har planar om å bygge ein sauefjøs.

I fylgje rapporten, som Breiteig Fjordsenter har utarbeidt, har det aktuelle arealet ein akseptabel risiko, med ein rasfare som ligg under grenseverdien for eitt per tusen år.

– No håpar eg at dette ordnar seg, skriv Sundnes i oversendinga av rapporten til kommunen.