Nyhende

Måndag ettermiddag hadde politiet trafikkontroll i Fosnavåg sentrum, med intensjon om å ta mobilsyndarar bak rattet. Lensmann Tor Sæther opplyser om at det i alt var to bilførarar som vart pålagt å betale forenkla førelegg for mobilbruk.

Det var elles litt trafikale problem i Fosnavåg denne dagen ettersom det var lysregulering i Skarabakken.