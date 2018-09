Verto og Havyard med samarbeidsavtale

Nyhende

Havyard Group har gitt Verto ein stor intensjonsavtale om samarbeid i rekrutteringsprosessen. Administrerande direktør i Verto, Henning Karlsen er stolt.

– Vi er stolte over å ha fått ein intensjonsavtale med ein so viktig aktør som Havyard. Eg meiner Verto kan vere eit ledd i å effektivisere ein allereie god rekrutteringsprosess og dermed spare kostnader for konsernet. Avtalen vil også gi store ringverknadar for oss, seier Karlsen i ei pressemelding.

Frank-Levi Kvalsund, Senior Vice President HR/QHSE i Havyard, er også godt nøgd med avtalen.

– Verto har eit tungt nettverk og svært gode referansar som profesjonell rekrutteringspartnar, og det er ein stor fordel å få tilgang til kompetansen Verto kan bidra med. For oss vil dette effektivisere rekrutteringsprosessen betydeleg og sikre at vi raskare får rett person til stillinga, seier Kvalsund.

Det blir også peika på at Verto har fokus på kvalitetsbevisst og effektiv rekruttering, og lang erfaring i bransjen.

Både Verto og Havyard ser fram mot samarbeidet, og begge partane trur at avtalen vil sikre ein god rekrutteringsprosess for Havyard.