Nyhende

Dette vert tema for fredagskveld-sendinga i BygderadioVest. Vi får besøk av lokalavisredaktørane som rundt eit bord vil diskutere og debattere lokalavisene si betydning for lokalsamfunnet. Vi vil stille spørsmål om lokalavisene fungerer som vaktbikkjer eller referentar. Er lokalavisene aktive pådrivarar for å forme framtida på Søre?

Slå på BygderadioVest fredag kveld. Har du spørsmål til redaktørane så vil telefonen vere open. Flott musikk og spørjekonkurranse høyrer med.