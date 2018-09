Nyhende

Etter at det er innhenta uttalar frå fylkesmann, fylkeskommune og Kystverket, har Herøy kommune gitt dispensasjon for etablering av gangbru mellom Vågsholmen og Fosnavåg sentrum. Eit vilkår for dispensasjonen er at ein kjem fram til ei risikofri og trygg gangbru, samtidig som sjøvegen og kryssande trafikk ikkje vert hindra eller utsett for risiko.