Fleire herøyværingar i arbeid

Nyhende

NAV har gjort opp status for arbeidsmarknaden for september 2018. No er det 3 193 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,3 prosent av arbeidsstokken. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 10,4 prosent frå same månad i fjor.

- Den siste månaden er det 246 færre arbeidslause i Møre og Romsdal. Det er omtrent som forventa for årstida og på linje med utviklinga i resten av landet. Det siste året er reduksjonen på 371, ein nedgang på 10,4 prosent, seier fylkesdirektør Stein Veland, i ei pressemelding.

Arbeidsløysa i Møre og Romsdal er no 2,1 prosent for kvinner og 2,5 prosent for menn. I landet er det 63 472 heilt arbeidslause. Dette er 2,3 prosent av arbeidsstokken, og er ein nedgang på 7,8 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Høgast arbeidsløyse på Hareid

Blant arbeidsmarknadsregionane er arbeidsløysa lågast på indre Nordmøre og høgast på søre Sunnmøre. Av kommunane har Hareid høgast arbeidsløyse med 5,4 prosent. Ulstein og Herøy ligg også høgt samanlikna med resten av fylket med ei arbeidsløyse på høvesvis 3,9 og 3,8 prosent.

- NAV arrangerer jobbmesser i samarbeid med lokale arbeidsgjevarar. Dette er ein arena der arbeidsgjevarar med behov for rekruttering og arbeidssøkarar kan møtas i ei uformell ramme. Sist veke hadde vi ei jobbmesse i Ulstein Arena. Vi er spente på om denne gir positiv utvikling i arbeidsløysa allereie frå neste månad, seier Veland.

Fleire i arbeid i Herøy

I løpet av den siste månaden er det elles gledeleg å sjå at arbeidsløysa er på veg ned i Herøy, sjølv om at den er høgare enn i fylket generelt. I alt er 175 utan arbeid i Herøy, 101 menn og 74 kvinner. Dette svarer til 3,8 prosent av arbeidsstokken. Det er ein nedgang på 18 personar samanlikna med førre månad. I Sande er 42 personar utan arbeid, 21 menn og 21 kvinner. Det er 3,2% av arbeidsstokken. Det er elles to fleire enn i førre månad.