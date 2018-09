Blir 6. divisjon avgjort laurdag?

Nyhende

Laurdag møtes Bergsøy 2 og Vanylven FK til kampen som kan avgjere årets søreavdeling i 6. divisjon. Bergsøy 2 vil med siger framleis vere med i opprykkskampen når dei avsluttar sesongen mot Hødd 3 tysdag. For Vanylven er situasjonen enkel. Dei må vinne med fire mål for å rykke opp. – Vi har på ingen måte gitt opp opprykkshåpet. Fire pluss i målskilnaden er ikkje umogeleg i kampen mot Bergsøy. Under har skjedd før og det kan skje i Fosnavåg også, seier Vanylven-trenar Ole Per Kragset til Synste Møre.