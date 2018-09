Ope tun bak dei blå dørene

Nyhende

– Vi reiste rundt i Ukraina og besøkte fattige familiar, som vi delte ut sko og kle til. På turen møtte eg ei søt jente på om lag fire år. Det møtet gjorde noko med meg, fortel Grethe Elin Enerhaug.

Systova bak dei blå dørene i Tjørvåg duftar av vedomn og kaloririke godbitar. Men det er enno ein liten time til ho opnar kafeen. Alle inntektene går til Hjelpesendingene til Ukraina. Dit går også kleda, som gjestane kjem med i hopetal, frå måndag til fredag denne veka. Fredag ettermiddag er det altså slutt.

– Familien til den vesle jenta fekk ein sekk med kle. Eg sat og teikna med henne, medan broren hennar – han var kanskje sju år gamal – leita i sekken. Han fann eit par skjønne, sølvfarga «ballerinasko», så snuppete som det gjekk an å få dei. Han kom med dei og hjelpte systera si med å få dei på. Ho stod og hoppa av glede, seier Grethe.

Møtet med dei vanskelegstilte i Ukraina fekk henne til å tenkje over noko viktig:

– Vi har så lett for berre å sjå dei store linjene, og så sukkar vi og seier at «det hjelper så lite, så det er ingen vits». Men då eg var med Hjelpesendingene, såg eg verkeleg at hjelpa kom dit ho skulle, og at det nyttar «i det små».

Ny tur i oktober

Det er Pinsekyrkja Sion på Ellingsøya som er moderselskapet til organisasjonen «Hjelpesendingene til Ukraina». Dei eig ein diger buss med stort vareruteskap, som dei fyller med kle og leiker frå givarar på Sunnmøre. Den siste tida har bussen vore gjennom dyre reparasjonar for å bli EU-godkjent før neste hjelpesending, som går i oktober. Grethe skal vere sjåfør då også.

– Det snara det litt i hovudet mitt: «Er det noko eg kan gjere med evnene mine og det eg har rundt meg som gjer at eg kan klare å samle inn pengar?», seier ho.

Då kom ho på at ho kunne «snu om» på systova si og lage ei kafé-veke.

– Eg sette meg eit stort, hårete mål om å få inn mellom 30.000 og 40.000 kroner, for det er dét ein tur kostar i diesel-, ferje- og driftsutgifter, seier Grethe.

I skrivande stund har ho fått inn over halvparten av summen. I tillegg er vedskjulet fullt av sekkar med kle frå hjelpande hender i lokalsamfunnet. Snart er også kjellaren i huset full.

Så langt har her vore om lag 120 besøkande, seier ho.

Eit barns givarglede

– Eg synest du må skrive litt om Herman – naboguten, seier Grethe.

Ho stod på kjøkenet heime då ho såg den vesle pjokken kome hoppande bortover plattingen, før han banka ivrig på døra.

– Grethe, kan du ta desse legoane mine med til desse ungane som ikkje har så mykje leiker? Eg har nok leiker.

– Han kom med to store plastkasser fulle av lego, seier Grethe, og held fram:

– Når ungar viser slik omsorg og givarglede, kan kanskje vi vaksne lære av det. Dei er forbilde for oss vaksne som går og lurer på om vi skal behalde alt mogleg rart fordi vi kanskje får bruk for det ein dag.

Massiv matsponsing

Men veldig mange gir. Faktisk er Grethe heilt overvelda over det ho har sett på kafeen denne veka.

– Eg vert stolt av å bu på Ytre Søre når eg ser kor mykje positivitet, innsatsvilje og givarglede det er her ute. Eg hadde aldri forventa så stor respons, seier ho.

Nokre av dei som har gjort det mogleg for Grethe å lage velgjerdskafé er den lokale matbutikken, Coop Marked i Tjørvåg og Meny Fosnavåg.

– Den lokale matbutikken leverer det eg treng heilt inn på kjøkkenbenken min, og Meny Fosnavåg har sponsa ubegripeleg masse matvarer, seier Grethe, som mellom anna har brukt om lag 50 egg i bakevarene sine.

Du kan framleis bidra

Grethe sin innsamlingsaksjon til inntekt for Hjelpesendingene til Ukraina vert avslutta fredag kveld. Då skal alt bli levert til organisasjonen på Ellingsøy. Det betyr elles ikkje at du ikkje kan bidra.

– Viss folk er interesserte i å støtte organisasjonen vidare, kan dei finne konto- og Vipps-nummer på Hjelpesendingene si Facebook-side, seier Grethe.