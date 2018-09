Snakk gjerne om sjølvmord

Nyhende

Ho er dagleg leiar for Kirkens SOS i Møre og Romsdal, og har ansvar for telefon- og chattetenesta som gjer at menneske i krise kan få ein samtale med eit medmenneske, enten munnleg eller skriftleg. Då Jens Terje Johnsen, som leia samtalen, spurde korleis det var å snakke med folk om sjølvmord, var Hilde svært klar:

– Vi er truleg altfor redde for å snakke om sjølvmord. Vi er opplærde til å vere forsiktige med eit slikt tema, fordi mange meiner det kan vere «smittsamt» å omtale slike tankar. Det er ein myte! Veldig mange som går med sjølvmordstankar tykkjer det er befriande å møte eit menneske som orkar å snakke om dette. Dessutan er det truleg meir vanleg enn mange av oss vil innrømme å tenkje på slikt av og til. Sjølvmordstankar er ikkje unike! Møter eg eit menneske på gata som eg kjenner, og som eg er bekymra for, så skal eg tore å setje ord på bekymringa.

Jordmor i glede og sorg

Hilde Lillestøl har bakgrunn frå helsevesenet, og har m.a. arbeidd som jordmor. Å møte kvinner i ein så avgjerande situasjon som i ein fødsel opplevde ho som fasinerande og svært meiningsfullt. Jordmorkvardagen var ei blanding av blod, tårer og glede. Ho engasjerte seg også i Amathea, ein organisasjon som arbeider med vegleiing for kvinner som er uønskt gravide. Der møtte ho ofte kvinner i ein vanskeleg situasjon, og ho lærte kor viktig det er å møte menneske i krise med respekt.

Jens Terje Johnsen leia samtalen, og han ville vite om abortspørsmålet var vanskeleg.

– Abortsprøsmålet vart ofte aktuelt i slike samtalar. Eg lærte nok å vere audmjuk i møte med kvinner som måtte ta svært vanskelege val på kort tid. Når enkelte politiske grupper i dag foreslår å utvide grensa for fri abort, så er eg usikker på kva som er bakgrunnen for dette kravet. Og eg er heller ikkje sikker på om dei ser rekkevidda av ei slik utviding.

Å lytte og å ha god tid

Kirkens SOS har avdelingskontor i Ålesund og administrerer der nærare 100 frivillige medarbeidarar. Desse har gått gjennom eit grundig innføringskurs før dei stiller på telefon- eller chattevakt eit par gonger i månaden. I oktober skal ein liten filial opnast i Myrvåg for dei frivillige som bur på Søre Sunnmøre.

– Det viktigaste ein telefonvakt kan gjere, er å lytte og å ha god tid. Ingen av dei frivillige er profesjonelle, og dei er nærast kursa i å ikkje gi råd. Dei som tek kontakt med Kirkens SOS er meir opptekne av å finne eit menneske som har tid til å snakke enn å få endå fleire gode råd. Samtalane kan bli både lange og krevjande, og difor er ingen åleine på vakt. På telefonvaktene er dei alltid to i lag, og på chattevaktene er det ofte fire samstundes. Då er det råd å snakke saman og å hjelpe kvarandre når samtalane blir vanskelege.

Einsemd og forbøn

Hilde Lillestøl sa at ikkje alle som tek kontakt med Kirkens SOS tenkjer å ta sitt eige liv. Mange kan ha ulike kvardagsproblem, nokre er sjuke og svært mange er einsame. Av og til vil det vere naturleg å bringe gudsdimensjonen inn i samtalen, men slett ikkje alltid. Mange er likevel forbausande opne om dette, og det er ikkje uvanleg at dei som tek kontakt ønskjer at telefonvakta skal tenne eit lys og be ein bøn etter samtalen. Hilde fortalde at før kvar vakt samlast dei frivillige til ei kort bønestund.

Synnøve og Vegard Voldsund frå Eggesbønes deltok med nydeleg song og spel, og kveldsmessa var godt besøkt. I offer til ungdomsarbeidet i kyrkjelyden kom der inn nesten 7000 kr.

Tekst: Ole Arild Bø

Bilder: Roar Skoglund