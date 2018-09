NVE har vedtatt tvangsmulkt mot Mørenett og 97 andre nettselskap

Nyhende

Tvangsmulktene, som er på 5000 kroner til 15 000 kroner per dag, vil tre i kraft frå og med 23. oktober 2018 dersom avvik ikkje blir retta, skriv NVE i ei pressemelding.

- Dersom nettselskapa ikkje gjennomfører naudsynt kvalitetssikring av eigne system og sikrar god datakvalitet, aukar risikoen for at Elhub ikkje kan settast i drift etter planen. Ved utmåling av tvangsmulkt har vi tatt hensyn til at nettselskap som ikkje gjennomfører nødvendige førebuingar til Elhub, kan medføre auka kostnader for både straumkundane og bransjen, seier Ove Flataker, direktør i NVE.

Elhub er ei løysing som etter planen skal settast i drift 18. februar 2019. Den vert utvikla av Statnett og skal sørge for effektiv utveksling av måleverdiar for straumforbruk og kundeinformasjon som brukast til leverandørskifte, avrekning og ved fakturering av nettleige og straumsal.