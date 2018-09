Havyard-selskap bygger fleire vindmølleskip

Nyhende

I ei pressemelding går det fram at Havyard har fått kontrakt på sitt sjette og sjuande vindmølleskip for ESVAGT. Havyard Design & Solution leverer designet og Havyard Ship Technology skal utruste skipet.

Levering i 2020 og 2021

Skipa skal leverast til ESVAGT i tredje kvartal 2020 og fyrste kvartal 2021. Dei går inn i langtidskontrakt med vindkraftselskapet MHI Vestas. Vindmølleskipa skal betene felta Borssele 3-4 som ligg 22 km utanfor Zeelandskysten i Nederland, og Triton Knoll som ligg 33 km frå kysten til Lincolnshire i England. Skipa skal utrustast på verftet i Leirvik. Skipa får elles byggnr 146 og 149.

- Havyard er spesielt glad for at gode kundar kjem tilbake og kontraherar på verftet vårt i Leirvik. Det viser at ESVAGT er godt nøgd med kvalitet på tidlegare leverte båtar og at verft i Norge framleis er konkurransedyktige på spesialiserte og avanserte båtar der kvalitet, funksjon, pris og leveringspresisjon er stikkord, seier dagleg leiar Lasse Stokkeland ved Havyard Ship Technology i pressemeldinga.

Deputy Chief Executive Officer i ESVAGT, Kristian Ole Jakobsen, har dette å seie.

- Gjennom det tette og proaktive samarbeidet med Havyard veit vi at vi får skip som gir våre kundar sikre, innovative og effektive tenester.