Nyhende

Bakgrunnen for protesten er at fartshumpane er planlagde i ein bakke, noko oppsitjarane fryktar vil skape vanskar for framkomsten på vinterstid.

Resultatet kan bli at den einaste vegen opp til bustadfeltet kan bli sperra av bilar som hamnar i grøfta på grunn av for lite fart når dei skal opp bakken.

Det blir vist til at brøytebilar og søppelbilar allereie har vanskar med å ta seg opp på vinterføre.

Samtlege oppsitjarar har skrive under på oppmodinga om å kansellere planane om fartshumpar.