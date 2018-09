Nyhende

Det veks til med skog og kratt rundt Djupvikvatnet, og no ønskjer trimgruppa i Tjørvåg IL å få rydda slik at turgåarar igjen kan få utsikt til vatnet. Problemet er størst frå badeplassen og til Halsen. I tillegg til å be grunneigarane om lov til å kutte tre, blir kommunen oppmoda om å ta krattet langs vegen i samband med kantklipping. Det vart saga og rydda for nokre år sidan, men no er det på full fart opp igjen.