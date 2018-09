Nyhende

Ein kvinneleg butikkmedarbeidar er sikta for grovt underslag frå butikkar i Herøy og må møte i Søre Sunnmøre tingrett. Kvinna er sikta for å ha tileigna seg til saman 207.395 kroner og brukt pengane til eigne føremål. Verdiane tilseier at påtalemakta ser på underslaget som grovt.