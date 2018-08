Rekneskapsselskapet Hasund AS ekspanderer

Nyhende

Hasund AS seglar i medvind. Rekneskapskontoret i Ulsteinvik har tatt over rekneskapstenestene til Bedriftsrådgiveren AS i Ålesund. Dette gir Hasund både fleire tilsette og kundar, samt moglegheit til å betene ein ny og spanande marknad.

Dagleg leiar, Asbjørn Hasund, har drive Hasund AS i over 20 år. Han starta det heile åleine, men har jamleg auka både kundemasse og tilsette.

– Dette er veldig bra for oss, og vi er glade for å no kunne tilby våre tenester både i Ulsteinvik og Ålesund. Med desse to avdelingane tel vi i dag heile 21 tilsette, og er stolte over å kunne vere eit av dei største økonomikontora på Sunnmøre, fortel Asbjørn.

Hasund har tatt over kontorlokala til Bedriftsrådgiveren, sentralt plassert midt i Ålesund sentrum, Storgata 6. Dette er ei verksemdsoverdraging, der fire tilsette, samt kundane følgjer med.

– Helge Rogne har utvikla Bedriftsrådgiveren i over 30 år, og etablert ein solid profil med ein kundemasse som passer godt vår utviklingsplan, seier Asbjørn Hasund.

– I overtakinga har det samtidig vore ein styrke å få med seg dei dyktige og lojale tilsette. Desse kjenner marknaden i og rundt Ålesund godt, og har brei erfaring og kunnskap til å kunne betene solide og krevjande kundar, seier han.