Nyhende

Den nye pumpeleidninga for avlaup frå Vågsholmen og Nørvågen, som er lagt over hamna og kopla saman med anlegget der, har lagt til rette for full opprydding i alt avlaupsvatn til Fosnavåg hamn. Den økonomiske avsluttinga viser at prosjektet fekk ein totalkostnad på 643.000 kroner, mot kalkulerte kostnader på vel ein million.