Ny innfrysingsmetode for makrell

Nyhende

Den nye innfrysingsmetoden, som er utvikla i samarbeid med Pelagia, Ukap og Møreforsking, halverer energiforbruket og gir ein makrell som eignar seg betre for vidare behandling enn ved tradisjonell tunnelfrysing.

Den korte fiskesesongen krev at makrellen må kunne frysast og tinast for vidare prosessering gjennom større delar av året. Skal kvaliteten bli best muleg til tining og filetering, må makrellen frysast raskt og effektivt utan at den blir deformert.

– Testane har vist at den lakefryste makrellen får toppskåre på form, medan rundt halvparten av den tunnelfryste makrellen skårar lågare, seier salsdirektør Petter Kåre Grytten i ei pressemelding frå MMC First Process.

Energisparande

Samanlikna med tunnelfrysing av tjuekilos pakkar er energiforbruket halvert ved lakefrysing. Grytten viser til at det også trengs færre folk fordi makrellen ikkje blir deformert ved lakefrysing.

Prosjektet er støtta av Fiskeri- og havbruksnæringa sitt forskingsfond, som med sitt «Pelagiske lyft» arbeider for å auke bearbeidingsgraden og verdiskapinga innan pelagisk næring.

– Måla i prosjektet er nådde, og vi er klare for å utvikle ein lakefryst produksjonskapasitet som er tilpassa næringa sine behov, seier Grytten.