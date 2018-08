Held fram for Equinor

Nyhende

Det kan Roger Smådal slå fast etter at Remøy Shipping har fått den andre opsjonen på plass for Rem Eir. Båten går no på sin fyrste opsjon, og skal inn på nye seks månader frå 28. november. Båten blei bygd på kontrakt med Equinor, eller Statoil som selskapet då heitte, i 2014.

Rem Hrist og Rem Mist er framleis i gang med sine faste kontraktar som er gjeldande fram til våren neste år. Men Smådal håper og trur at Equinor vil ha desse båtane i si teneste også etter den tid.

Ein forsyningsbåt til seismikk er den einaste som ligg i opplag av våre sjølveigde båtar, seier Smådal.