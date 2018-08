Eit sprekt og vellukka familieritt

Nyhende

Søndag føremiddag og ettermiddag var det fleire syklistar å sjå i vegbana i Sande og Herøy då familie-rittet Gurskøya rundt gjekk av stabelen. Rittet, som i år feira 35 år, starta som vanleg i Tjørvåg, Gursken, Gjerdsvika, på Leikong og Moltu. Det er eit samarbeid med idrettslaga i dei tilsvarande bygdene.

Vestlandsnytt møtte til start ved Stokksund skule. Her fekk vi treffe både nykomarar og meir drivne veteranar.

Deltok for fyrste gang

Tre ungdomar som deltok for fyrste gang var Johan Wågsholm, Elias Skogen Hauge, Nikolai Lillestøl Leine.

– Til vanleg syklar vi som regel ikkje lenger enn til butikken, så dette blir litt nytt for oss. Vi gjer dette eigentleg fordi vi trur det blir kjekt å prøve. Planen er å ta det roleg, fortalde dei tre til lokalavisa, rett før dei tok fatt på det tradisjonsrike sykkelløpet på 47 kilometer.

Fleire veteranar

Ein annan vi møtte kunne i motsetning skilte med langt meir erfaring. Gunnar Elveseter deltok nemleg for 25. gang.

– Eg likar å sykle og det er ein flott tur. Det har også vore som ei lita utfordring for meg sjølv, smiler veteranen, som tidlegare har tatt turen på litt under to timar.

Elveseter var elles langt ifrå den einaste veteranen. Ingvill Djupvik, Arne Sævik og Per-Ståle Moltu har alle vore med sidan løpet starta, og fekk utmerking for 35 fullførte ritt.

182 deltok

Sykkelløpet har på det meste hatt 500 deltakarar. Dei siste åra har det derimot dabba litt av. Likevel var det fleire som deltok i år enn i fjor.

– Vi hadde i år 182 startande. Nesten alle fullførte sjølv om det vart ganske surt vêr ein periode ut i løpet. Dei startande fordelte seg slik, Gurskøy 77, Tjørvåg 63, Gursken 20, Gjerdsvika 10 og Moltu 12. Vi hadde 32 fleire startande i år enn i fjor, og det er veldig positivt. Vi håper at dette betyr at vi får endå fleire deltakande neste år, fortel Elin Hundsnes, leiar i trimgruppa til Tjørvåg IL.

Elles er det også gledeleg å kunne skrive at Røde Kors, som hadde eigen stand på Leikong, ikkje hadde nokon hendingar å rapportere.