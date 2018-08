Nyhende

Samrøystes og utan diskusjon har Sande formannskap sagt ja til å gje B. Tarberg As dispensasjon frå arealdelen til kommuneplanen. Staden er Gjøneset, og føremålet er etablering av massedeponi og uttak av steinmasser. Vilkåra for drift og avslutting skal avklarast i samband med godkjenning av byggjesøknad for tiltaket. Arbeidstider, støy og trafikktrygging er nemnt her.