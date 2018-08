Lege-SMS-teneste held likevel fram

Nyhende

- Det syner seg at meldingstenesta om legetimar – og påminning om slike – likevel ikkje opphøyrer mellombels, seier Myklebust.

Ho kan fortelje at ein tingrettsdom tidlegare denne veka sytte for at tenesta held fram, trass i avtalekrangelen mellom ein systemleverandør og vedkomande sin underleverandør.

Etter det Myklebust kan sjå har det heller ikkje vore noko opphøyr for den effektive SMS-tenesta.

- Vi trur no at denne tenesta kan halde fram heilt utan avbrot, seier ein tilfreds kommuneoverlege.

Tenesta gjeld alle dei fem kommunane på Ytre Søre Sunnmøre.