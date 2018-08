Bekymringsfullt med sterk auke i sosialhjelpa

Nyhende

Siste tida har det blitt kjent at det er ein sterk auke i sosialhjelpsutbetalingar både i Herøy kommune og Sande kommune. Navleiar Jarle Stordal i Herøy tek bladet frå munnen i førre utgåve av Vestlandsnytt. Der ligg det an til ei fleirdobling i sosialhjelp i 2018. Stordal har klare synspunkt i saka.

Utviklinga i arbeidsmarknaden, med mange som difor kjem i økonomisk uføre, vert trekt fram som ei av fleire årsaker til den alarmerande auken. Nytt regelverk der sosialhjelp langt raskare enn før avløyser arbeidsavklaringspengane, er ei anna årsak. Meir pengar frå sosialhjelpskontoen som går til ekstrautgifter i samband med flyktningar, er også trekt fram som delårsak.

Store forskjellar mellom rik og fattig er eit trekk ved lokalsamfunnet Herøy, poengterer Nav-leiaren. Om det er i ferd med å utvikle seg større klasseforskjellar i lokalsamfunnet er det avgjort eit negativt trekk som på alle vis er uheldig.

Er det slik at Mørenett er tøffare med kundar som har svak økonomi, er oppmodinga at også Mørenett og truleg også andre kreditorar på eit langt tidlegare tidspunkt vert tekne med «på råd» for å hindre at folk kjem inn i ein vond sirkel.

Hilde Knotten Dyrhol, Nav-leiar i Sande, opplyser til Vestlandsnytt at dei tradisjonelt har hatt låge sosialhjelpsutbetalingar. Men også der vert det ein markant auke i 2018. Ho kjenner seg att i mykje at det kollegaen i Herøy fortel om. Det er til dømes stadig dyrare å bu, meir sosialhjelp går til flyktningar og generelt fleire enn før treng hjelp til å dekkje sine utgifter, opplyser Dyrhol.

Det er all grunn til å sjå alvorleg på ei slik utvikling. Alle steinar bør snuast, og deretter bør det setjast i verk tiltak for å motverke trenden. Handling må til. Ikkje primært med tanke på kommunekassene, men for det einskilde individ.