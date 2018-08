X-BOW-serie for kyst- og havfiske

Nyhende

Serien er basert på erfaringar hausta gjennom feltstudiar og avanserte analysar. Dei ulike designa, med optimale kapasitetar i forhold til kvotar for effektivt og lønsamt fiskeri, vil gi betydeleg forbetra verktøy for trålfiske, skriv Ulstein i ei pressemelding.

Trålarserien vil femne om både kyst og hav og vil nytte Ulstein sin X-BOW-plattform. Denne baugen endrar den tradisjonelle utforminga av arrangementet på trålfartøy, og opnar for betre plassering av mannskap, fabrikk og last.

Fabrikken blir plassert over to dekk, og all lugarkapasitet blir samla sentralt i skipet. Ulstein peikar på at skip med X-BOW også har mindre vibra- sjonar og stempelrørsle, noko som betrar arabeidsmiljøet om bord og reduserer støy i sjøen.

På dette prosjektet har Ulstein hatt eitt tett samarbeid med Nordic Wildfish, eit selskap som har solid erfaring med trålfiske og utprøving av nye metodar for fiskeri og marknad.