Autopass og dyrare Hareid-Sulesund

Nyhende

Den nye ordninga fører til at manuell billettering opphøyrer. Det vert berre bilane som skal betale, ikkje dei som reiser «til fots».

Dag Hole i Vegdirektoratet seier til Vikebladet Vestposten at ordninga fører til at prisen for køyretøy vil gå opp med autpass, fordi ein må hente inn dei manglande inntektene etter bortfallet av personbillettering.

Med andre ord løner det seg å reise utan bil, eventuelt å reise fleire i same bil. Dei som reiser åleine i ein bil vil få den største kostnadsauken.

Frå nyttår tek Fjord1 over drifta av sambandet Hareid-Sulesund.

Assisterande samferdselssjef Magne Vinje i fylkeskommunen opplyser til Vestlandsnytt at autopass på fylkesvegferjene vert innført gradvis, og i samband med oppstart av nye ferjekontrakter.

– Det inneber mellom anna at ferjesambanda Årvik-Koparnes og Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya ikkje får autopass no. Det ligg nokre år fram i tid, seier Vinje.