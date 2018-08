– Merkeleg av Vanylven

Nyhende

Det var tidlegare i sommar Sande kommune utan noko forvarsel fekk beskjed frå Vanylven kommune om at PPT-avtalen mellom dei to kommunane er oppsagt.

Johansen informerte om saka då Sande formannskap hadde sitt første møte etter ferien.

– Det starta med at oppvekstsjef Sølvi Lillebø Remøy i Herøy tok kontakt med meg og spurde om vi ville ha samarbeid på PPT, med Margunn (Rekdal, red. mrk) som leiar. Eg kunne ikkje svare direkte, og vi kom til at det var for kort frist til å seie ja til dette. Seinare såg vi at Herøy lyste ut si eiga PPT-leiarstilling.

Johansen heldt fram:

– 11. juni hadde vi PPT-møte saman med Vanylven, og noko struturendring var ikkje nemnt. Nokre dagar seinare fekk eg tips om at det skulle opp ei strukturell sak i Vanylven kommunestyre. Søndag 17. juni sende eg tekstmelding til Vanylven sin oppvekstsjef og spurde om dei går ut av samarbeidet, men han kjende ikkje til dette, sa johansen, som siterte direkte frå SMS-dialogen med sin kollega i Vanylven. Litt seinare kom det ny melding om at det skulle opp ei slik sak to dagar seinare.

– Det var merkeleg og overraskande av Vanylven kommune å opptre på denne måten. Vi fekk ikkje noko forvarsel, og tvert imot var det «berre vellæte» å høyre om PPT-samarbeidet berre nokre dagar får dei sa opp avtale, sa Johansen til dei folkevalde.

Oppseiinga

Vanylven kommunestyre gjorde 19. juni i år vedtak om å seie opp avtalen om felles PPT-kontor med Sande. Her vert det i saksopplysingane synt til at eit sonderingsmøte 8. mai der «intensjonen var å drøfte eit interkommunale samarbeid med Sande som vertskommune».

I sakspapira står det også at Sande kommune 12. mai kom med svar om at det krev ein lenger prosess med å vurdere alternativ for samanslåing/samarbeid med PPT.

– Rådmannen tilrår at gjeldande avtale med Sande kommune vert sagt opp, slik at kommunen kan starte sonderingar/drøftingar med dei andre kommunane på Søre Sunnmøre for å få til eit større interkommunalt samarbeid. Det er viktig at avtalen vert sagt opp før 1. august i år, fordi oppseingstida er to år frå 1. august, heiter det vidare i sakspapira til vanylvsrådmannen.

Når det gjeld PPT fann varaordførar Helge Støylen grunn til å kommentere saka:

– Eg er samd i at det er både overraskande og merkeleg. Nå får vi berre sjå kva vi kan gjere, sa Støylen, som antyda at oppseiinga var ein hemnaksjon frå vanylvingane.

Barnevern og Nav

Rådmann Oddbjørn Indregård orienterte vidare om andre moglege samarbeidsfelt der Sande sonderer terrenget. Nærast er barnevern og Nav, to einingar som i dag har felles kontor på rådhuset. Samlokalisering og større fagmiljø er nøkkelord her.

– Når det gjeld Nav har vi enda opp med to alternativ. Det eine er å vere med Herøy og Vanylven, det andre er å samarbeide med Ulstein/Hareid, sa Indregård.

Han la til at det er uaktuelt å halde fram med å drive Nav-kontoret som i dag, noko som er eit tydeleg signal frå Nav-systemet.

Barnevernskontoret i Sande si framtid vart av Indregård omtala som ei litt meir vanskeleg sak å løyse.

Ørsta/Volda, Hareid og Ulstein har felles barnevernskontor, men der har dei ikkje snarleg kapasitet til å innlemme Sande. Ikkje minst fordi dei der er ein prosess med få med Hornindal. Samarbeid med Herøy skal også vere ei moglegheit.

PPT/barnevern saman?

– Men sidan PPT er «i flyt», har det kome ei moglegheit og ei intern drøfting om ei eventuell samanslåing av barnevern og PPT. Det er ei sak vi jobbar med, og som kjem opp på neste møte i formannskapet, varsla Indregård.

Arnljot Muren (Ap) uttrykte litt overrasking over kva vending nokre av sakene har fått, og gav beskjed om at det er kommunestyret som sit med makta i kommunen.

Ordførar Dag Vaagen (H) slo fast at Sande kommune ikkje har endra kurs i nokon av sakene.

– Vi har spela med opne kort og sagt at vi helst vil samarbeide med dei fem på ytre Søre, eventuelt med dei sju på Søre, sa Vaagen. Han la til at det heller ikkje er openbert at samarbeid gir innsparingar, sjølv om det er omsynet til tenesta og brukarane som på desse felta tel mest.

Det er venta avklaringar på vegen vidare om Nav og barnevern på kommunestyremøtet i september. Sande kommune har førebels valt å ikkje ville samarbeide med Herøy og Vanylven om brannvern og tekniske tenester.