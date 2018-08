Rykte ut til brannalarm- viste seg å vere dusjing

Herøy brannvesen måtte tysdag kveld rykke ut då ein brannalarm gjekk av ved asylmottaket i Fosnavåg. Like etter blei det klart at det ikkje var brann som var årsaka, det viste seg derimot at det var dusjing som utløyste alarmen.