Godt halvårsresultat for Fjord1

Nyhende

Dette skriv selskapet i ei pressemelding onsdag. Administrerande direktør i Fjord1, Dagfinn Neteland er spesielt tilfreds med resultatet for første halvår; i ein periode kor det er tatt levering av fem fartøy, og starta opp tre nye samband. Selskapet konstaterer at dei no er godt i gong med omstillingsprosessen ifrå tradisjonelle dieselferjer til elektriske ferjer. Etter planen sjal Fjord1 ha 28 elektriske ferjer i drift i 2020.

- Det er samtidig stor aktivitet på anbodssida. Fjord1 har delteke i fleire store anbod så langt i år, og fleire store anbodsprosessar vil kome i løpet av hausten, seier Neteland i pressemeldinga.

Mot slutten av året skal Fjord1 levere fem ferjer til. To skal operere på strekninga Brekstad-Valset, og tre skal mellom anna operere på sambandet Hareid-Sulesund.

- Nybygga er med på å elektrifisere den norske ferjenæringa, og vi i Fjord1 er stolte over å vere ein leiande aktør innan det grøne skiftet, seier Neteland.