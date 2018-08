Styrkar satsinga lokalt

Nyhende

– Vi har hatt ei god utvikling og eit godt resultat i fyrste halvåret 2018. Vi blir stadig større, og banken gjer det totalt sett bra. Vi kan som eit døme nemne at vi har redusert tap på utlån til 4 millionar kroner.

Det sa regionbanksjef, Lillian Kleven Breivik, då vi møtte ho og dei tilsette i Sparebank 1 Søre Sunnmøre sine lokale i Fosnavåg fredag.

– Den veksten vi ser i banken er mykje takka vere Herøy og Ulstein. Vi har faktisk ein innskotsvekst i Herøy på 28 prosent, fortel Kleven Breivik.

Tøft fjorår

Sparebank 1 Søre Sunnmøre har, som resten av næringslivet i regionen, dei siste to åra vore gjennom ei tøff tid. Det har derfor vore naudsynt og blant anna effektivisere og forenkle drifta. Banken har til dømes vore gjennom ei sluttpakkerunde som har resultert i at 18 tilsette er på veg ut. Samstundes er nye på plass, og fleire på veg inn. Eigedommar og hotell er blitt selde, ein emisjon på 100 mill. kr blei gjennomført i 2017, og eigenkapitalen er god.

Utvidar og bygger om i Fosnavåg

Det at den lokale avdelinga gjer det bra har også ført til at banken no ynskjer å satse endå meir i Herøy. Lokala i Fosnavåg skal byggast om og bli større.

– Vi har planar om å tilpasse kontora og avdelinga etter behova vi ser i dag. For augeblikket er vi på skissestadiet. Målet er at vi skal sitje igjen med endå større, opne og moderne lokale, forklarar dei tilsette ved kontoret.

Aukar satsing inn mot bedrifter

Breivik fortel at banken har sin primæraktivitet på personmarknaden, og at banken tek sikte på å halde fram med å auke sin marknadsandel i dette segmentet.

– Banken står fram som konkurransedyktig, og organisasjonen arbeidar målretta og godt i alle våre marknadsområde.

I tillegg til dette fortel Breivik at Sparebank 1 no har moglegheita til å satse meir inn mot dei mellomstore bedriftene.

– Vi ser for oss ein vekst på dette området framover, held ho fram.