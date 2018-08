Mobiliserer for syklefest

Nyhende

– Vi har lagt ned litt ekstra energi i førebuingane i år. Gurskøya Rundt er 35 år, og vi kan på det varmaste tilrå denne turen i vakker natur.

Det seier dei seks frå arrangørklubbane som vi møtte i Tjørvåg til ein prat om det tradisjonsrike sykkeløpet på 47 kilometer. Gurskøya Rundt blir arrangert komande søndag.

– I fjor var det rett og slett for fint vêr. Veret bør i grunnen vere «sånn passe». Då er det best å sykle, meiner arrangørane.

Fem idrettslag står bak

Det er dei fem idrettslaga som soknar til ruta som er med og arrangerer Gurskøya Rundt. Eitt av laga har kvart år hovudansvar. I år er det Tjørvåg IL. Dei andre som arrangerer, er Gurskøy IL, Gursken IL, Gjerdsvika IL og Moltustranda IL.

– Vi vil streke under at dette er eit familieritt, ein mosjonstur på sykkel utan tidtaking. Vi er særskilt opptekne av at barnefamiliar og ungdomar kjem og opplever turen. Det er familievenleg og skal vere ein trygg tur, reklamerer arrangørane.

Gurskøya Rundt-deltakarane kan starte mellom klokka 11 og 13. Målgong er seinast klokka 17 om ettermiddagen. Rundt omkring på den vakre øya er det innlagt mat- og drikkestasjonar. Ein kan starte frå kvar ein vil av dei fem klubbane sine utgangsplassar.

Litt informasjon

– Vi ynskjer at alle syklar same veg, altså med sola og opp Leikongbakken. Syklistane skal heller ikkje sykle gjennom Aurvågtunnelen, men på vegen nord for denne. Det er skilta kvar løypa går gjennom dei ulike bygdene, seier Elin Hundsnes i Tjørvåg IL.

Arrangørane ber også dei deltakande om å bruke hjelp og sykkelvest, alternativt fargerike kle. Også bilistane blir oppmoda til å vere særleg merksame på at det pågår sykkelløp rundt øya på søndag. Det er også ei eiga facebookside med informasjon om løpet.

Eit par gulrøter lokkar arrangørane også med: Eit gåvekort frå Intersport Fosnavåg, og eit gåvekort sponsa av Thon Hotel Fosnavåg. Det vert også premiering av deltakarar som bikkar eit rundt tal deltakingar i Gurskøya Rundt.

– Velkomne skal alle vere, vi ynskjer god tur til alle, helsar arrangørane.