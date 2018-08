Framtidas navigasjonssystem

Nyhende

Det nye systemet blei presentert då fiskerimessa NorFishing opna i dag.

– Dette er eit framtidsretta og velutvikla produkt, som vil effektivisere arbeidet på brua og gjere kvardagen enklare for navigatørar, seier designansvarleg Ole M. Husøy.

Det nye produktet, som har fått namnet RAVEN INS, vil vere tilgjengeleg på marknaden frå starten på 2020. Systemet vil optimalisere operasjonar av alle typar fartøy over 25 meter.

Integrert stol

Ein nøkkelkomponent i det nye systemeet er ein eigenutvikla operatørstol, der utviklarane har hatt fokus på funksjonalitet på same tid som stolen er moderne og elegant. Stolen er designa for å nå alle mange brukstypar, som til dømes vinsjoperasjonar og DP-operasjon.

Husøy viser til at det finst mange integrerte bru- og navigasjonssystem på marknaden, men seier tida var overmoden for å optimalisere samspelet mellom applikasjonar i slike system. Difor starta Norwegian Control Systemes hausten 2017 på utviklinga av RAVEN INS.

RAVEN INS tilbyr operasjonsbaserte løysingar, der ein set navigatøren fokus og berre presenterer den informasjonen som er relevant i forhold til dei ulike operasjonane som fartøyet utfører.

Fordi RAVEN INS er ei skalerbar og fleksibel løysing, vil sysstemet passe på alt frå ein arbeidsbåt på 25 meter til ein mega yacht på 150 meter.

Norrøn inspirasjon

I ei pressemelding heiter det at systemet har fått namn etter ramnen, som blir sett på som den smartaste og mest intelligente av alle fuglar. Ramnane til Odin flaug ut kvar morgon, høyrde og såg alt som skjedde ute i verda, og rapporterte tilbake til Odin.

Konseptet er at Ramnen samlar all informasjon frå omgivnadene rundt og gir operatøren full oversikt.

– Det har vore ein motiverande prosess å utvikle RAVEN INS, og no blir det veldig spennande å ta den med på messer, slik at kundane kan få sjå og prøve produktet, seier Husøy saman med salsdirektør Svein Over Farstad i det hundre prosent Havyard-eigde selskapet med avdelingar i Ålesund og Egersund.