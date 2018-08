Skulestarten – viktig for mange

Nyhende

I desse dagar skal tusenvis av born og ungdomar tilbake til skulebenken. For nokre er det ekstra spanande: Dei som skal på sin første skuledag, ofte med eit knugande grep om mors eller fars hand, før dei til slutt gir slepp og vert med i fellesskapen – med utsikter til mange års skulegang framfor seg.

Skulestarten er spanande også for dei på tenestesida; fylkeskommunane og kommunane som arbeidsgjevarar, men sjølvsagt også dei tilsette på skulane. Det er også mange lærarar som fortel om sommarfuglar i magen desse dagar.

Heimen er ein avgjerande og viktig faktor for å lukkast. Det å få til eit godt samspel med gjensidig informasjon mellom elev, skule og heim er avgjerande.

Det er òg viktig for alle trafikantar å merke seg at dei no vert eit anna bilde på og ved vegen: Små menneske med store sekkar på ryggen. I trafikken finn vi det same mantraet som gjeld for alle som har med elevar, skule og folk å gjere:

Ta omsyn til kvarandre – og sjå alle. Lukke til!