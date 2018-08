Hindholmen til «Fjordsteam» i Bergen

Nyhende

Vi fekk den beste plassering like ved Fisketorget. Det var eit mylder av folk om bord kvar einaste dag til avgang søndag 5. august. Mange ville sjå den gamla skuta, som feira sine 100 år i 2016. Og vi fortalde og viste rundt. Spesielt interessant er det å få besøk av eldre sjøfolk som har hatt sitt arbeid om bord i Hindholmen.

Ein hordalending kom i følge med barn og barnebarn, han viste dei med stoltheit køya han låg i på sildefiske på 1950 talet. Å oppleve slike augneblink, veg opp alt slitet og strevet det har vore å få skuta i den stand ho er i dag. Og heile Vågen var fylt av verneverdige båtar, over 90 av alle slag.

Og under bakken var det svelesteiking, det gjekk unna, over 400 sveler vart det sagt av svele-steikarane; Inger Anne Dimmen, Oscar Dimmen Bratli, Amanda Låbakk, Hans Ole Låbakk og Wenche Osnes Låbakk. Ein flott gjeng saman med det andre mannskapet; skipper Leiv Øien, skipper Kjell Aasen, maskinist Leiv Bratli, maskinist Bjarne Enerhaug, matrosane Ingunn Moltu og Lars Hjorthaug og underteikna som guide og omvisar.

Turen til Bergen var meint som ein rein mannskapstur, ei påskjønning for mange dugnadstimar og som utøvande mannskap på fleire turar i sommar. Diverre passa ikkje tidspunktet for alle som har tatt sin tørn om bord i ms Hindholmen, alle skulle ha vore nemnt med namns nemning. Men nokre har i det siste tiåret stått i fremste rekke for Hindholmens vel og virke, nemleg Kjell Barstad, Odd Runar Bjørndal, Karl Johan Barstad og Johan Slåttelid. Og nye turar ventar i neste veke, og framover.

Eit anna viktig gjeremål om bord i Ms Hindholmen er fagprøver som matrosar kan avlegge under utdanning. Dette i tråd med målsettinga for bruken av båten, sitat-» å halde ms Hindholmen verna for etterslekta, og med det bruke skipet i samsvar med tradisjonane, her under maritim opplæring». Fagprøvene gir og kroner til kassa. Viktigaste inntektskjelda er likevel Riksantikvaren som har støtta Stiftinga ms Hindholmen heilt ifrå starten i 1979, i tillegg til Kulturminnefondet, UNI stiftelsen, ulike sponsorar m.fl.

Ser at det vert lettare etter kvart å drive Hindholmen, fleire yngre sjøfolk syner interesse. Vi har ikkje fast mannskap, men hyrer inn dei som er heime frå fiskeri, offshore o.a. Båten er sertifisert for 60 passasjerar.

På turen heimover frå Bergen var vi innom Måløy og henta tauverk sponsa av Selstad AS, stor takk til dei. Vi gjekk og innom Florø og tok kvelden der.

Då vi drog frå Bergen fekk vi høyre at slepet av Roald Amundsen si polarskute Maud var under vegs frå Victoria Island i det canadiske Arktis, der ho sokk i 1930. No kunne ho vere i sikte i farvatnet der Hindholmen var i. Med spaning sat vi på akterdekket og speida etter Maud. Eg gjorde meg nokre tankar. Tenk at Vartdalskuta Veslekari tilhøyrande reiarlaget DS Furenak as var bygt ved Christian Jensens båtbyggeri på Vollen i Asker i 1918 etter restar frå Maud.

No har eldsjeler tatt grep og fått vraket av Maud til Noreg att. Tandberg Eiendom AS har kjøpt skuta for 1 dollar og vil setje ho i stand på Vollen i Asker kommune, der skuta i 1917 vart bygt.

Eg ser meir og meir korleis historier og hendingar flettar seg inni kvarandre, at der er linkar frå det nære til det fjerne, som saman kan skape verdshistorie. Takk for turen kjære mannskap og takk til alle de andre som gjorde opphaldet i Bergen til ei minnerik oppleving.