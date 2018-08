Nyhende

Jens Terje Johnsen har bede ordføraren sette av tid til etiske refleksjonar på kommunestyremøtet 23. august. Johnsen ønskjer at kommunestyret skal reflektere over kommunen sine såkalla kjerneverdiar. Ap-representant Johnsen, som er med i kommunen sitt etikkutval, håper utbytet av refleksjonane skal opplevast både utfordrande og oppfriskande for arbeidet i kommunestyret utover hausten.