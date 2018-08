Nedgang i fylket, men fleire oppdrag i Fosnavåg-området

Nyhende

Sommaren 2018 har vore prega av godt vêr og høg aktivitet på sjøen. I ei pressemelding seier Redningsselskapet at dette er noko deira 51 redningsskøyter har merka godt. Samanlikna med 2017 viser tala ein oppgang på 17 prosent (510 oppdrag). For Møre og Romsdals derimot har talet på oppdrag gått ned frå 264 i 2017 til 180 for sommaren 2018. Isolert sett kan vi likevel sjå at det i Fosnavåg har vore fleire oppdrag enn i fjor.

– Det har vor ein del dykk på fritidsbåtar i sommar. Dei fleste oppdraga var gjengangarar som tau i propellen og grunnstøytingar. Heldigvis har vi vore skåna for alle typar stygge ulykker her. Det har vore mange båtar på fjorden, så det er eigentleg få som trenger hjelp utover litt dykking og assistansar jamt over, seier Torgeir Are Sortehaug, skipper på RS «Idar Ulstein» i pressemeldinga.

Redningsskøyta med tilhald i Fosnavåg har vore i drift i to og et halvt år. Skipperen er elles full av lovord om fartøyet som Ulstein-konsernet donerte i 2016.

– Det er ein fantastisk sjøbåt og eit genialt verktøy. Vi rekk veldig langt på ein time samanlikna med førre båt, seier Sortehaug.

Oppdrag sommaren 2018 (1.mai - 31. juli)

Stasjonsnavn Antall oppdrag totalt Antall søk- og redningsaksjoner Antall fartøy berget Antall fartøy assistert Antall Grunnberøringer Antall Brannslukninger Antall Fremdriftshavarier Kristiansund 25 4 0 21 2 1 13 Ålesund 45 10 2 39 1 0 24 Fosnavåg 57 7 0 47 5 0 32 Bakarvågen 51 6 0 49 2 0 30 Sum 180 27 2 156 10 1 99

Oppdrag sommaren 2017 (1.mai - 31. juli)

Stasjonsnavn Antall oppdrag totalt Antall søk- og redningsaksjoner Antall fartøy berget Antall fartøy assistert Antall Grunnberøringer Antall Brannslukninger Antall Fremdriftshavarier Kristiansund 51 25 2 44 4 0 23 Ålesund 46 14 1 41 1 0 16 Fosnavåg 33 8 0 28 2 2 18 Aukra 4 0 1 3 0 0 3 Bakarvågen 130 23 1 113 13 1 87 Sum 264 70 5 229 20 3 147

