Kommunebarometeret bør vere ei rettesnor

Nyhende

Lenger bak i førre vekes avis presenterer vi hovudfunna i Kommunebarometeret. 425 av 426 kommunar er rangerte av Kommunenes Sentralforbund (KS) sitt blad Kommunal Rapport.

Herøy og Sande er heilt ulikt rangert Herøy har gjort eit byks på Kommunebarometeret, medan Sande har falle 53 plassar sidan førre måling.

Herøy endar på 133.-plass. Kommunen har klatra heile 86 plassar sidan fjorårets måling, då Herøy hamna på ein 219.-plass. Sande hamnar totalt sett på ein 306.-plass, som er 53 plassar lenger ned enn i fjor.

Ofte er det slik når slike målingar blir presenterte, at dei kommunane som kjem høgt opp, gjerne feirar plasseringa, og at det vart tydeleg markert ikkje minst i media.

I motsett fall, der kommunane kjem langt nede på tabellen, kjem det stundom litt dårlege forklaringar på årsakene, og der enkelte stundom fell for freistinga til å avvise viktigheita av slike i utgangspunktet seriøse målingar.

Eit tips til kommunane er å bruke barometeret aktivt. Ikkje alle kjem til å bli best, men alle kan bli betre. Vi ser at Sande er gode på grunnskule, eit felt også Herøy er gode på. I begge kommunane er det ein veg å gå før ein er på høgde med snitten innan pleie/omsorg. Her kjem Sande svakast ut.

Det er ei rekkje spørsmål kommunar og folkevalde kan stille seg ut frå resultata Kommunebarometeret presenterer. Her er nokre av dei:

■ Kva gjer begge kommunar så bra at dei endar i mellom den fremste «fjerdedelen» i landet når det gjeld grunnskule? (hald fram det gode arbeidet).

■ Kvifor ligg begge kommunar langt nede i pleie/omsorg? (stort forbetringspotensiale)

■ Kvifor fell Herøy slik i rangering når det gjeld barnehagetenester?

■ Kva er årsaka til at Sande ramlar ned 116 plassar innanfor tenesteområdet barnevern?