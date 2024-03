Valdtektsutvalet vart sett ned av regjeringa for eit år sidan. Fredag, på kvinnedagen, la dei fram rapporten sin. Konklusjonen er ikkje nådig.

– Vi har openbert ikkje lykkast i kampen mot valdtekt, seier utvalsleiar Ole Henrik Augestad til NTB. Han er til dagleg kommuneoverlege i Sandefjord og medisinsk ansvarleg ved overgrepsmottaket i Vestfold.

Arbeidet til politiet med valdtektssaker får hard medfart.

– Svært mange saker blir lagt bort, mange saker blir liggjande, etterforskinga har fleire manglar i strid med gjeldande krav, og det blir ikkje teke tilstrekkeleg omsyn til den fornærma, skriv utvalet.

Manglar overblikk

Rapporten tilrår at Kripos igjen får ein eigen valdtektsseksjon, slik dei hadde frå 2010 til 2019. Etter at den vart nedlagd har ikkje Kripos lenger eit nasjonalt overblikk over valdtektssaker, og det er ingen andre organ som har tatt over denne funksjonen, blir det påpeika.

– Utvalet set spørsmålsteikn ved korleis politiet og påtalemakta skal sørgje for kunnskap og kompetanseutvikling i handtering av valdtektssaker når det ikkje lenger finst eit sentralt ekspertorgan. Sjølv om politireforma føresette at politidistrikta skulle byggje robuste fagmiljø, har utgreiinga vist at dette ikkje har vorte gjennomført, skriv utvalet.

Oppklaringsraten av valdtekt av personar over 14 år har falle dei siste ti åra og det er stor variasjon mellom politidistrikta. Høg bortleggings- og frifinningsprosent kan på sikt føre til at færre fornærma vel å melde, påpeikar utvalet.

– Størstedelen av denne kriminaliteten har ingen konsekvensar, den blir ikkje straffeforfølgd, blir ikkje kjent for politiet fordi det ikkje blir meldt. Mange kvinner som blir valdtekne oppsøkjer ikkje hjelp, mange held det skjult i mange år, påpeikar utvalsleiar Ole Henrik Augestad til NTB.

Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet får kritikk for ikkje å stille tydelege nok krav til å prioritere valdtektssaker.

Aukande problem

Det er grunn til å tru at det er ein auke i valdtekter dei siste åra, ifølgje Augestad.

Utvalet viser til to store undersøkingar som kom i fjor, frå høvesvis Nasjonalt kunnskapssenter for vald og traumatisk stress (NKVTS) og Velferdsforskingsinstituttet NOVA. I den første rapporterte ein av fem kvinner at dei har opplevd valdtekt ein gong i livet. Den andre vart gjort blant elevar på vidaregåande. Her oppgav 14 prosent av jentene og 3 prosent av gutane at dei hadde vore utsette for valdtekt ved tvang og/eller truslar.

Det er grunn til å feste lit til at dette viser det reelle omfanget av problemet, ifølgje Augestad.

– Når så mange kvinner opplever alvorleg seksuell vald så har det store helsekonsekvensar. Då blir det eit folkehelseproblem, seier han.

Det har vore fleire handlingsplanar og opptrappingsplanar mot vald og overgrep, men utvalet meiner styresmaktene ikkje arbeider systematisk med problemet.

– Dette har etter vurderinga frå utvalet resultert i at arbeidet mot valdtekt i dag ikkje blir prioritert, verken innan førebygging, i helsetenesta eller i politiet og påtalemakta, heiter det i rapporten.

Krev varig innsats

Mehl får derfor inga bestilling på ein ny handlingsplan frå utvalet. Det som trengst er varige tiltak og meir koordinert innsats, meiner ekspertutvalet.

– Eg vil ha ein organisasjon, ei styresmakt med eit klart politisk mandat og som har styresmakt til å leggje trykk på andre offentlege tenester, seier Augestad.

Utvalet foreslår 30 tiltak, som omfattar alt frå førebygging til handteringa til politiet og korleis offera blir varetekne av helsevesenet og støtteapparat.

Utvalet krev mellom anna eit massivt løft for å førebyggje valdtekt, inkludert informasjons- og haldningskampanjar retta mot heile befolkninga. Det blir også foreslått førebyggjande tiltak retta mot personar som har gjort eller står i fare for å gjere seg skuldig i valdtekt.

Utvalet er særleg bekymra for at valdtektsoffer som tilhøyrer ei sårbar gruppe, ikkje blir godt nok vareteken, og foreslår at fleire skal få tilrettelagde avhøyr.

