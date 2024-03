Det er blant dei viktigaste punkta i stortingsmeldinga som blir lagd fram av landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) fredag. Der skal regjeringa fortelje korleis dei skal auke sjølvforsyningsgrada til 50 prosent og trappe opp inntektsmoglegheitene i landbruket.

Auka sjølvforsyningsgrad – det vil seie at meir av maten vi treng for å klare oss, skal kunne produserast i Noreg – er eit mål som eit breitt fleirtal på Stortinget er samde om. Regjeringa vil nå eit mål om 50 prosent sjølvforsyning, og i planen deira skal dei presentere tiltak som skal føre til:

* Auka etterspurnad etter mat frå norsk jordbruk

* Auka produksjon av, og etterspurnad etter norsk frukt, grønt og matkorn

* Auka bruk av grovfôr og gras

* Auka del norske råvarer i kraftforet

Må levere varer forbrukarane vil ha

Pollestad understrekar at dette er avhengig av at norsk jordbruk leverer produkt som forbrukarane vil ha, og føreset lønnsemd i produksjonen.

– Oppfølging av strategien må skje i samarbeid mellom staten og alle ledd i verdikjeda for mat, seier han i ei pressemelding.

Oppdaterer inntektsgrunnlaget

Bøndene har også venta lenge på noko heilt anna: Ein oppdatert måte å berekne inntektene deira på. Budsjettnemnda for jordbruket skal leggje fram tala i dei nye talgrunnlaget allereie før jordbruksoppgjeret i vår.

Mellom anna skal det no blir lagt opp til å samanlikne jordbruksinntekta med «eit justert gjennomsnitt av lønn for arbeidstakarar som er om lag på nivå med lønn i undervisningsyrke og helserelaterte yrke».

Dette blir ifølgje regjeringa om lag 9 prosent over industriarbeidarlønna – som var samanlikningsgruppe førre runde med lønnsopptrapping frå midten av 1970-talet.

Bondelaget: – Ikkje godt nok

Norges Bondelag meiner det er på høg tid at regjeringa legg fram planen, men at dette ikkje er godt nok for å auke sjølvforsyninga.

– Økonomien på mange norske gardar er dårleg, og det trengst verkeleg ein opptrappingsplan for korleis inntektene skal løftast dei neste åra, seier Bondelags-leiar Bjørn Gimming i ei pressemelding.

Ein viktig føresetnad for auka sjølvforsyningsgrad er å auke inntekta til bonden, påpeikar Gimming.

– Dette er for defensivt frå regjeringa, no skal vi jobbe for forbetringar i Stortinget. Kva dette faktisk betyr for inntektsopptrappinga vil vi sjå i jordbruksoppgjeret, seier bondelagsleiaren.