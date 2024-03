Folkehelseinstituttet (FHI) tilrår at HPV-vaksinen blir gratis for unge menn og risikogrupper, skriv NRK.

HPV-vaksinen er gratis for jenter og gutar i barnevaksinasjonsprogrammet i 7. klasse. I 2009 vart ho tilbydd til jenter, i 2018 til gutar. I 2016 fekk jenter opp til 26 år tilbod om gratis HPV-vaksine. Eit slikt opphentingsprogram for gutar har ikkje skjedd.

HPV-viruset kan forårsake fleire typar kreft, inkludert livmorhalskreft, analkreft, peniskreft og kreft i munn og svelg. Vaksinen kan forhindre kreft, men er best før seksuell debut, ifølgje FHI.

FHI tilrår også at vaksinen blir tilbydd gratis til menn som har sex med menn, då dei er i ei høgrisikogruppe for HPV-relatert kreft, men at det er utfordrande å gi vaksinen til ei gruppe basert på seksuell orientering.

Avgjerda om å gjere vaksinen gratis for desse gruppene vil bli teken av Helse- og omsorgsdepartementet.

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt seier i ein e-post at dei rett før jul fekk vurderinga frå Folkehelseinstituttet om å innføre HPV-vaksine for menn under 30 år.

– Ei eventuell innføring av dette vil ha budsjettmessige konsekvensar, så behandling i departementet er derfor ein de l av det ordinære budsjettarbeidet.

