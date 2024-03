Tysdag denne veka opplyste Statens havarikommisjon (SHK) at data var henta ut frå ferdsskrivaren som var i helikopteret. Fredag opplyser avdelingsdirektøren til kommisjonen for luftfart, Kåre Halvorsen, at dataa ser ut til å vere av god kvalitet.

– Vi har mykje data frå ferdsskrivaren og også frå andre kjelder, som samtaler med dei som var i helikopteret. Ferdsskrivaren lagar også lyd som vi har lese ut, skriv Halvorsen i ein SMS til Bergens Tidende.

Han opplyser at svært mykje informasjon blir lagra i ferdsskrivaren, og at det vil ta tid å få «ei samla oversikt og forståing».

– Så langt er det ikkje gjort vesentlege funn som kan forklare ulykka eller som påverkar flytryggleiken for helikoptertypen, skriv avdelingsdirektøren i tekstmeldinga.

(©NPK)