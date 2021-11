Lite smitte i Sande siste veka

New Articles

Fredag ettermiddag kom Sande kommune med oppdatering på smittesituasjonen siste veka.

- Kommuneoverlege Asta Sileikiene melder om til saman to Covid-19 tilfelle denne veka. Ein eldre person har truleg fått smitte via kjelde i Ulstein kommune. I tillegg har så ein familiemedlem vorte smitta. Begge personane er i isolasjon.

Etter at Herøy kommune tidlegare i dag oppmoda besøkande på Sandemessa søndag ettermiddag om å ha låg terskel for å teste seg, kjem også Sande no med oppmoding.

Person som måndag testa positivt besøkte Sandemessa søndag ettermiddag: Ber folk vere merksame på symptom

- Om nokon som var på Sandemessa søndag kjenner på symptom, må ein teste seg og vere heime, heiter det i pressemeldinga.