Koronasmitta person om bord i Herøy-båt: Kjem til Tromsø måndag

New Articles

Det var avisa Nordlys som fyrst omtala saka. Dei viser vidare til ei pressemelding ifrå Tromsø kommune. Dei skriv at vedkommande, ein russisk person, som har testa positivt skal ha avlagt to negative testar i Russland. Etter to negative testar i Russland, blei vedkomande også testa ved framkomst til Noreg, før han gjekk om bord i båten. Rundt eit døgn seinare var det positive resultatet klart, medan båten var på veg ut til fiskefeltet – utan fisk om bord, skriv Tromsø kommune.

Alle skal ta test

Korkje vedkomande eller dei 16 andre om bord på båten har symptom.

– Den positive har vore i isolasjon om bord sidan prøveresultatet kom, seier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem til Nordlys.

Heile mannskapet skal no bli testa, og ingen om bord skal av båten før testresultata er avklart. Situasjonen er under kontroll seier kommunen.