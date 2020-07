Krevjande år med store tap, men…

New Articles

Det er den overordna konklusjonen Havyard kjem med i ei pressemelding denne veka. Uttalen kjem i kjølvatnet av offentleggjeringa av årsrapporten for Havyard Group ASA 2019. Ut ifrå tala les vi at endeleg konsolidert årsresultat før skatt enda på minus 442 millionar kroner. Hovudårsaka til tapet er dei negative resultata i Havyard Ship Technology AS ("HST"), og effekten dette har fått for dei andre konsernselskapa.