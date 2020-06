MMC First Process med storleveranse til Rimfrost

New Articles

– Å satse lokalt og samtidig kunne utnytte og vidareutvikle den kompetansen som finst i regionen er svært viktig for oss i Rimfrost. Sjølvsagt skal vi samarbeide når vi har verdsleiande selskap innan handtering av levande biomasse i regionen.

Slik grunngir Stig Remøy Rimfrost sitt val om å nytte Herøy-bedrifta MMC First Process som leverandør av system for handtering og prosessering av krilen om bord i sin neste kriltrålar. Rimfrost har som mål at dette skal bli verdas mest miljøvennlege og moderne krilfartøy, som etter planen skal vere ferdig sommaren 2022. Fartøyet, som skal byggast på Tersan skipsverft i Tyrkia, skal etter ferdigstilling segle til det norske verftet Westcon for installasjon av prosessanlegg for kril.

– Vårt mål er å gjere våre kundar til dei beste i verda på berekraftig handtering av havets viktigaste ressursar på ein effektiv og skånsam måte. Det er derfor stor glede i MMC FirstProcess når vi får ei så spennande prosjekt der berekraft står i høgsetet, seier Petter Leon Fauske i MMC First Process.

Han held fram:

– I likskap med Rimfrost er også MMC First Process ei lokalt forankra verksemd. Det er utruleg kjekt når vi får delt på kompetansen og utvikla oss saman med andre lokale selskap.

– Sikrar ferskt råstoff i prosessanlegget

Systemet som skal leverast skal drive kontinuerleg pumping frå trål til haldetankar med system for lagring av levande kril, før den vert pumpa vidare til prosessanlegget.

– Med dette systemet vil vi kunne sikre ferskt råstoff til prosessanlegget, samt høg biomasse-tryggleik, seier Steinar Torvik frå MMC First Process. Han opplyser elles at dei har jobba tett med Rimfrost i over to år på dette prosjektet

Teknologien er godt kjent og MMCFP har levert liknande løysingar for handtering av fisk fleire gongar, men dette er fyrste gang dei leverer ei slik løysing for handtering av kril.