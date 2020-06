Stig Remøy etter Aker Biomarine si anke: - Overraska

New Articles





– Vi er overraska over at Aker Biomarine vel å gå vidare med saka etter å ha tapt fullstendig i både tingretten og lagmannsretten. Vi hadde håpa og forventa at dei grundige og eintydige dommane skulle få Aker til å sette punktum i denne saka. Etter at Aker har tapt 13 rettsavgjersler i Norge og USA på rad mot oss knytt til krilpatenta, registrerer vi at dei likevel vel å fortsette i same spor. Eg har vore trygg på siger i alle dei 13 sakene til no, og eg blir overraska om denne saka endar annleis, seier Remøy til Vestlandsnytt i kjølvatnet av at at Aker førre veke kunngjorde att dei ankar saka til høgsterett.