- Sande Vest sin representant svikta både si eiga bygd og vår bygd til fordel for ei anna partigruppe

Ei slik sak som påverkar livskvaliteten til born og ungdommar så alvorleg og som då er gjort ein så dårleg prosess på, er ikkje ein seriøs politikar eller menneske verdig.

Vi la merke til at utvalsleiar som forøvrig sit med «fleire hattar» uttalte mellom anna; «Det er ikkje verdas undergang, det er berre ein busstur, og borna i Ristesund tar allereie buss 30 minutt kvar veg».

Det å samanlikne ein busstur på 30 minutt med ein busstur som inkluderer ein ferjetur over ein vêrhard fjord, samt open veg berre annakvar time, er ei samanlikning som vi ikkje finn ord for å beskrive kva vi synest om. Det verkar å vere ei sams oppfatning at alle borna reiser så mykje likevel etter skuletid, at ei eller to reiser dagleg ikkje betyr nokon ting. Vi sit igjen med spørsmål; Kor mange born under 10 år har reresentantane sett reise etter skuletid i alt slags vêr? Har representantane tenkt på at slike reiser i fritidssamanheng er høgst frivillig og ikkje vert gjort under forhold der det går utover barnas beste?

Representanten for Sande Vest utalte jamvel; dette er ikkje noko problem for friske born. Kva gjer ein då med dei borna som evt ikkje er friske eller har utfordringar som gjer ei slik reise enda vanskelgare? Skal ikkje dei få det same tilbodet dei? Skal dei diskriminerast?

Det utvalsleiar og andre kandidatar tydeleg ikkje klarer å forstå, er at det er ikkje snakk om ei ferjereise. Det er snakk om fleire ferjereiser kvar dag. Dette meiner utvalsleiar og andre er svært bra for desse borna. Då spør vi; Har de spurt borna, eller er det ikkje så viktig kva dei meiner?

Vidare så har vi mange spørsmål som framleis ingen i dette utvalet, eller i denne såkalla evalueringsgruppa, har evne eller vilje til å svare på. Dei same spørsmåla som FAU Sandsøy har stilt, ilag med mellom anna SU. Ingen av dei spørsmåla foreldre, tilsette eller born har stilt, er besvart. Kva slags saksbehandling er det i eit demokrati å vedta ei sak før ein har løysingar, og berre gå utifrå at det vert ordna av einkvan annan?

Det vart også kommentert av kommunedirektøren at det no viser seg at heimeskule fungerer så godt at det ikkje har noko å seie om ferja ikkje går, eller om ein kjem for seint til bussen. No er det slik at dei aller fleste vaksne menneske, også dei på Sandsøya og Voksa har eit arbeid å skjøtte. Kven tenkjer kommunedirektøren at ein skal fakture for dei timane ein kan risikere å måtte ta seg fri for å vere heime med borna?

Når ein først er inne på heimeskule og den digitale alderen vi er inne i no, kor mange tysk, engelsk, matte og norsk lærarar treng vi i Sande kommune? Ein har no fått testa digital undervisning, noko som viser seg til å fungere nokolunde optimalt. Bør vi sjå på dette vidare? Er tida inne for å digitalisere skulen ytterlegare, slik ein kanskje kan klare å sikre eit skuletilbod i alle bygder? Korleis dette reint praktisk skal vere må ein sjølvsagt sjå på. Ei løysing kan vere at skuleborna kan ha undervisning i si bygd to til tre dagar i veka, for so å samlast en dag eller to i større grupper på ein større skule. Vi må snu alle steinar her, for nedlegging er den lettaste måten her. Det er og stor forskjell på å legge ned ein skule, og f.eks stenge ei avdeling ei tid, då har ein i alle fall håpet om gjenopning og kan jobbe mot det i bygda.

Utvalsleiar og andre i denne gruppa har eigentleg sagt at det er ikkje naudsynt at det skal bu barnefamilier på Sandsøya og Voksa. Kva slags signal er dette til dei som allereie bur her, eller til dei som faktisk har lyst til å etablere seg? Utvalet har også gått ut frå at neste skule som skal leggjast ned, er mellom anna den på Kvamsøy. Er det greitt?

Partiprogrammet til Sande Vest seier at ein skal freiste å behalde begge skular fram til der er vedteke eit samband som er forsvarleg å sende born på. Sande Vest sin representant i dette utvalet braut med gruppa og partiprogrammet, og svikta heilt klart både si eiga bygd og vår bygd til fordel for ei anna partigruppe som då sannsynlegvis meiner det ikkje er viktig med befolkning på øyane i Sande.

Då skal desse borna igjen utsetjast for ein umenneskeleg og uverdig prosess, hastevedtak og fritt skuleval, slik at normal forval-tingsskikk ikkje skal telje. Er det barnets beste? Vi spør igjen, har de spurt borna?

Det har ikkje vore gjort etter «boka» dette her. Der ligg ikkje ei skikkelig konsekvensanalyse til grunn. Der er ikkje eit ordentleg reknestykke. Der er ikkje ein ordentleg plan der dei som vert råka har blitt involverte i å lage eit trygt og godt opplegg. Dei involverte borna og ungdommane har ikkje blitt høyrdt. Det er rett fram eit overgrep og ein uverdig måte for administrasjon og politikarar å behandle sine innbyggjarar, og då særskilt borna.

Ein slik prosess der ein heller ikkje tek betre vare på sine tilsette enn å sende dei ut i ei usikker framtid, der dei ikkje får nok tid til å omstille seg, er ein arbeidsgivar uverdig. Ein slik prosess bør skje på hausten, slik at dei tilsette og dei råka har betre tid på å få laga ein trygg og god plan for både lærarar og elevar.

Dette hadde vi håpa vart oppfatta frå førre runde i denne saka. Difor har fleire politiske grupper vore ganske klare på at eit slikt vedtak ikkje skulle vere gjeldande før hausten 2020, med verknad frå hausten 2021. Dette bryt igjen med godt politisk og administrativt handverk og demokratisk framferd. Igjen uverdig.

Det at politikarane og administrasjon i Sande i tillegg ikkje evnar å sjå den store satsinga som vert gjort på Sandsøya og Voksa, i forhold til næring med framtidige investeringar i 100 millioner klassen, bulyst med mål om meir tilflytting når vi får bustadar som er ledige, enda meir aktivitet enn det allereie er både mtp kultur og turisme, er for oss ei gåte, og svært skuffande.

At då nokon av våre største næringsaktørar kjenner seg oppgitt og byrjar å sjå andre vegar, det har vi stor forståelse for.