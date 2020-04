New Articles

For å få frakta turbindelane opp på fjellet, må det sprengast ut og byggjast ein solid tilkomstveg i bratt terreng 3 km frå Borgundvåg og opp på fjellplatået og vidare ut til kvar turbin. Ved sida av kvar turbin må det sprengast ut ein oppstillingsplass på storleik med ei halv fotballbane. Det er dramatiske naturinngrep som skal gjerast.

Utbyggjar har no søkt kommunen om dispensasjon frå arealplan når det gjeld endra vegtrasé til vindkraftanlegget. Vi i Vern Hovda meiner at Stad kommune må avslå denne søknaden. Eit så stort inngrep som skal gjerast med vegtraséen og vidare med etableringa av vindkraftanlegget, vil krevje ein grundig reguleringsprosess.

I lang tid, heilt frå før konsesjonen vart tildelt i 2013, har lokale innspel og protestar, samt fagleg sterke motsegner frå fleire høyringsinstansar vorte lagt til side. NVE – og vidare OED – har heile tida argumentert med at nytta av eit slikt anlegg overgår ulempene.

Ein kan spørje seg, er det god prioritering å rasere og industrialisere ei naturperle som Stad på denne måten for å skaffe straum tilsvarande 0,6 % av Noregs totale krafteksport?

Er det smart å setje opp «kjøtkverner» midt i rutene for mange av trekkfuglane våre? Er det smart å gong på gong ignorere dei lokale fastbuande som må lide for ei slik utbygging?

Er det smart å risikere at alle dei som satsar på reiseliv og turisme i distriktet no vil lide tap? Eg vil tru at inntekta som Stad kommune får frå vindkraftanlegget årleg tilsvarar nokre få cruiseanløp på Nordfjordeid.

Det er småpengar i den store samanhengen. Det er heller ikkje mange fråflytta familiar som skal forsvinne før vinninga går opp i spinninga i form av tapte skatteinntekter.

Vi i Vern Hovda vil på det sterkaste oppfordre Stad kommune til å involvere seg i saka, og sørgje for ein grundig prosess og kontroll fram til anlegget skal setjast i drift.

Ein kan ikkje stole på at NVE som tilsynsmyndigheit, til ei kvar tid har kontroll på at lovverk vert følgt, og at dei lokale skadeverknadane vert så små som mogleg. Dette har dei sjølve innrømt at dei ikkje kan klare.

På same tid må det takast eit solid standpunkt mot meir vindkraftutbygging, for å hindre at meir av det flotte nærområdet vårt vert rasert.