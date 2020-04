Einige med långivarane: - Tilsette kan føle seg mykje tryggare

New Articles

I ei børmelding skriv Havila Shipping at dei har kome til einigheit med långivarane om restrukturering av konsernets gjeld, vilkårsbunde av godkjenning i formelle organ. Avtalen er utforma med tanke på å halde oppe ei likviditetsbehaldning på 175 millionar kroner gjennom avtaleperioden.

Avtaleperioden er for fem år, effektiv frå 02.01.2020 fram til 31.12.2024, der den enkelte långivar har moglegheit til å forlenge tida med eitt år til 31.12.2025. Det vil elles bli kalla inn til obligasjonseigarmøte og ekstraordinær generalforsamling for å handsame restruktureringsforslaget for selskapets gjeld og andre element i avtaleforslaga, skriv selskapet.

- Positivt resultat

Administrerande direktør Njål Sævik er veldig letta etter å ha forhandla fram ei sannsynleg løysing.

– Sjølv om dette har vore harde forhandlingar, blei resultatet positivt. Våre tilsette på skipa og våre folk på land kan nå føle seg mykje tryggare. Det synest eg er ein veldig viktig del av løysinga, seier Njål Sævik, i ei pressemelding.

Selskapet skal som sagt gjennom ekstraordinær generalforsamling og obligasjonseigarmøte før alt er på plass.

Sævikfamilien er framleis hovudaksjonær

Sævikfamiliens holdingselskap, Havila Holding AS, vil behalde sin posisjon som hovudaksjonær med 50, 96 prosent, opplyser selskapet. Avtalen føreset likviditetstilførsel, og i ein marknad der kapitaltilgangen er avgrensa er det inngått ein avtale med Havila Holding AS om eit konvertibelt likviditetslån på 100 millionar kroner.

Framleis tru på offshore-bransjen

– Vi har ikkje tenkt å gå ut av offshore-bransjen. Det har vore nokre tøffe år for alle i bransjen – også for oss. Vi har framleis tru på offshore-bransjen. Dagens avtale styrker vår tro på framtida, konkluderer Njål Sævik.