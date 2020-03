Samferdselsutvalet vil støtte samfunnsbåten

New Articles

Samferdselsutvalet,med Høgre og Frp i spissen, kjempar for gode rammevilkår for ambulanse- og samfunnsbåten i Sande.

Under behandlinga i samferdselsutvalet onsdag kom H og Frp med framlegg om at fylkeskommunen løyver 200.000 kr i tilskot til båten per år, i samsvar med gjeldande praksis.

Framlegget vart samrøystes tilrådd av utvalet. Det skjedde etter ei heller tvilande tilråding frå samferdselssjefen:

Ingen Ambu-lovnader Fylkeskommunedirektøren vil ikkje gje Sande kommune ein lovnad om fleirårig tilskot til ambulanse- og pendlarbåten.

Tiltaket skal bakast inn i budsjett og vidare økonomiplan. Fylkeskommunen ber også om å bli halde orientert om anbodsprosessen, slik at ein kan vurdere behovet for tilskot i samband med økonomiplanen.

Fylkeskommunen vil gå i dialog med Sande kommune med tanke på å konkurranseutsette skuleskyss, om slikt oppstår.