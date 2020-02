Endringar i toppleiinga i Norwegian Electric Systems

New Articles

Kleppe tok til ved NES i mars 2018, og vart dagleg leiar/EVP (Executive Vice President) eitt år seinare. I ei pressemelding frå NES tysdag seier Kleppe at selskapet no er på veg over i ein ny fase, der behovet for kompetansen til den øvste leiaren vil endre seg.

Kleppe, som har sin styrke innan teknologi og systemutvikling ønskjer derfor å stille si stilling til disposisjon til ein leiarressurs som vil kunne ha større fokus på vidare kommersiell og strategisk utvikling av selskapet, heiter det vidare.

Styret i NES har no konstituert Johannes Tveit som daglig leiar/ EVP. Tveit har vore tilsett i NES sidan 2012, og kjem frå stillinga som leiar for serviceavdelinga i NES. Han har tidlegare hatt ulike roller både som prosjektleiar, produktsjef og teknisk sjef.